Экс-замминистра обороны Попов потратил на свою дачу 17 млн рублей

Экс-замминистра обороны Павел Попов, который обвиняется в хищении более 30 миллионов рублей, передал 17 миллионов из личных сбережений своему заместителю Владимиру Шестерову на обустройство дачного участка.
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