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Царьград

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Ответ из Китая. Си Цзиньпин ударил под дых США. Это была обычная реакция на повышение пошлин из-за океана

Ответ из Китая. Си Цзиньпин ударил под дых США. Это была обычная реакция на повышение пошлин из-за океана

Президент США Дональд Трамп посчитал ответный удар со стороны Китая неверных ходом и паникой.Стало известно о том, что власти Китая вводят дополнительные пошлины в размере 34% на весь импортный товар из США.

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