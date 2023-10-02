СССР-Россия
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СССР-Россия

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На Западе обозначился раскол из-за Украины

На Западе обозначился раскол из-за Украины

Недавно «Альтернатива» говорила («Зеленский сопротивляется “сливу”») о явных признаках резкого ухудшения отношения западных «партнеров» (они же хозяева Украины) к Зеленскому, а возможно, и в целом подхода к украинскому конфликту.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Теперь понятно, почему Елена всем показывала свое КОЛЕНО - поиск замены .....!!! ХИ - ХИ!
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