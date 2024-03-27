Электросамокаты в Москве начали оснащать номерными знаками

С началом прокатного сезона на столичных улицах стали появляться самокаты с крупными табличками. Они сделаны по типу автомобильных регистрационных знаков и содержат индивидуальный номер устройства, который смогут считывать дорожные камеры: так симмеров (тех, кто ездит на СИМ — средствах индивидуальной мобильности) будет проще вычислять и штрафовать за нарушение ПДД.