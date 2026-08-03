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Где собирать грибы в Ленинградской области в 2026 году

В 2026 году в Ленинградской области грибной сезон охватывает почти весь тёплый период: первые весенние грибы появляются после прогрева почвы, а поздние виды, такие как опята и вёшенки, можно собирать до наступления холодов.

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