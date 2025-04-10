«Настоящее безумие»: Такер Карлсон пришел в ужас от плана против России

Администрация бывшего президента США Джо Байдена проигнорировала отчеты об опасности ядерной войны и все равно передала Киеву ракеты для ударов по России, завил американский журналист Такер Карлсон в соцсети X.
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