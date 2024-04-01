-Что-то не нравится - собирай вещи и вали! - часто повторяли родители, но подняли шум, когда я последовала их совету

Родители лишили ее нормального детства. Правильно сделала, чтобы они ей еще и молодость не изгадили.

Майя Maja

Да все описанное вообще треш, да и не родители они вовсе. Уродство человеческое. Заявлять такое ребенку бить и выгонять из дома, разве это вообще родительское отношение?