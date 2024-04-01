ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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-Что-то не нравится - собирай вещи и вали! - часто повторяли родители, но подняли шум, когда я последовала их совету

-Что-то не нравится - собирай вещи и вали! - часто повторяли родители, но подняли шум, когда я последовала их совету

Я младший и, как ни странно, нелюбимый ребенок в семье. Обычно с младшеньких пылинки сдувают, а старших гнобят.

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Комментарии
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Элина Морозова
Родители лишили ее нормального детства. Правильно сделала, чтобы они ей еще и молодость не изгадили.
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14 час.
Майя Maja
Да все описанное вообще треш, да и не родители они вовсе. Уродство человеческое. Заявлять такое ребенку бить и выгонять из дома, разве это вообще родительское отношение?
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7 час.

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