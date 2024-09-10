В Пекине открылась сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 

Во вторник в Пекине открылась очередная сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/, на которой был рассмотрен ряд законопроектов, включая пересмотренный проект Закона об оборонном образовании и проект поправок к Закону о статистике, сообщает romanian.
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