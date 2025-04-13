Монета OM терпит серьезный обвал цены

В неожиданном повороте событий криптовалютный рынок потрясло беспрецедентное падение цены OM. В то время как биткоин сохранял устойчивую траекторию в течение дня, стоимость OM резко упала, застигнув многих врасплох.
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