Украинские источники сообщают об отъезде из страны более двух тысяч израильских военных специалистов

Ну конечно... А то откуда же их миги и сушки будут взлетать??? И наверное не один... И взлетно- посадочная полоса с инфраструктурой, тоже наверное работает...

Секушин Леонид

2000 одним рейсом? А в других источниках - 200. А чё тут удивляться? Там против нас воюют и грузины и белорусы и другие бывшие сограждане по СССР. В Израиле полно репатриантов с Украины. Информацию о происходящем черпают с той стороны, а мы понимаем, какая это информация. Результат - налицо. Кстати, судя по роликам из Израиля, переселенцы из России, получающие информацию с нашей стороны, настроены совсем по другому.