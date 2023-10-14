Палестино-израильский конфликт, имеющий все шансы перерасти в полномасштабную войну на Ближнем Востоке с участием в ней не только арабских стран региона, но и Запада во главе с Соединенными Штатами, отодвинул на второй план происходящее на Украине.
Украинские источники сообщают об отъезде из страны более двух тысяч израильских военных специалистов
Комментарии
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Олег Орлов
Ну конечно... А то откуда же их миги и сушки будут взлетать??? И наверное не один... И взлетно- посадочная полоса с инфраструктурой, тоже наверное работает...
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11 час.
ВЧ
Влад Черский
И почему им дали спокойно уехать? Они должны были остаться в земле на Украине.
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11 час.
Секушин Леонид
2000 одним рейсом? А в других источниках - 200. А чё тут удивляться? Там против нас воюют и грузины и белорусы и другие бывшие сограждане по СССР. В Израиле полно репатриантов с Украины. Информацию о происходящем черпают с той стороны, а мы понимаем, какая это информация. Результат - налицо. Кстати, судя по роликам из Израиля, переселенцы из России, получающие информацию с нашей стороны, настроены совсем по другому.
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7 час.
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