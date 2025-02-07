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Священник объяснил, почему крест нельзя носить на цепочке

Священник объяснил, почему крест нельзя носить на цепочке

Священник объяснил, почему крест нельзя носить на цепочке Алёна ЮрьеваВ православной церкви существует множество установлений, касающихся ношения креста, и одно из них связано с выбором материала, на котором его следует носить.

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