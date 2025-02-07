Священник объяснил, почему крест нельзя носить на цепочке Алёна ЮрьеваВ православной церкви существует множество установлений, касающихся ношения креста, и одно из них связано с выбором материала, на котором его следует носить.
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