Рябков: переговоры по Украине возможны на основе предложений Путина

Переговоры по урегулированию украинского конфликта возможны в случае признания Западом безальтернативности мирных предложений российского президента Владимира Путина, заявил в беседе с РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
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