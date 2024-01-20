Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 749 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей ПандовРихтер
    НужныНельзя дважды вой...
  • Андрей ПандовРихтер
    Русские люди скажут, что автор дурак. Империи расширяются ради безопасности рубежей, а не ради блага соседних народов...Нельзя дважды вой...
  • 147683 Сероев
    Это не коммунисты А это Зюгановцы  Как были когда-то Брежневцы Горбачевцы Ельцынсты просравшие великую страну Смотриш...Держал в себе всю...

Мощная речь депутата о мигрантском терроре и диаспорах - хозяевах России

Мощная речь депутата о мигрантском терроре и диаспорах - хозяевах России

# Чернильница   Сегодня хочется поделиться с вами очень глубокой и любопытной речью депутата Делягина Не буду сейчас писать отсебятину и предлагаю перейти к довольно мощной речи, произнесенной с трибуны Государственной Думы: Уважаемые коллеги, стыдно и горько наблюдать за тем, как мы с вами сейчас здесь игнорируем действующее законодательство!   Только за одно это признание господину Делягину можно ставить памятник.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Сорокин
👍👍👍   Его слова да Богу в уши.  НО! Там, где Хуснуллин и Ко правят бал, ничего не прокатит. Одна надежда на Главного и на народ, которому пора уже КОНКРЕТНО высказаться.
Ответить
18 час.
Александр Рожков
Хватит уже лицемерить и на Хуснуллина кивать. Вы знаете, кто у Хуснуллина начальник...
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх