Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Ростовскую область

Ряд районов Ростовской области минувшей ночью были атакованы беспилотными летательными аппаратами, пострадавших нет, сообщил в субботу, 15 февраля, временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
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