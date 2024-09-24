В Кенозерском национальном парке прошла необычная научная экспедиция

В сентябре 2024 года состоялась комплексная этнографическая экспедиция в Плесецкий сектор КенозерьяОна включала этнографическое исследование почитаемых рощ и камней Кенозерья, изучение истории местности бывшего Кенского монастыря, поиск сведений о кенозерских деревнях у местных жителей, сбор предметов для музейного фонда Парка.
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