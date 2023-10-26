Канадский хоккеист Барберио назвал Овечкина легендой спорта

Канадский хоккеист Марк Барберио, который выступает за российскую "Северсталь", заявил, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин еще молод душой и телом, поэтому ему по силам побить рекорд Уэйна Гретцки.
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