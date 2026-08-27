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Меньше экранов, больше прогулок: советы Роспотребнадзора для школьников

Меньше экранов, больше прогулок: советы Роспотребнадзора для школьников

Роспотребнадзор рассказал, как организовать режим дня школьника: советы по гаджетам, сну, питанию и активности Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации дня учащихся — в ведомстве обращают внимание на то, как привычки, связанные с использованием гаджетов, влияют на здоровье и успеваемость детей.

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