Меньше экранов, больше прогулок: советы Роспотребнадзора для школьников

Роспотребнадзор рассказал, как организовать режим дня школьника: советы по гаджетам, сну, питанию и активности Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации дня учащихся — в ведомстве обращают внимание на то, как привычки, связанные с использованием гаджетов, влияют на здоровье и успеваемость детей.