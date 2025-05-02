ЛДПР планирует обязать электросамокатчиков заключать договор ОСАГО

Депутаты предложили обеспечить госрегистрацию коммерческих СИМ и электровелосипедов Группа депутатов от ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, обязывающий заключать договор ОСАГО с теми, кто берет в аренду электросамокат.
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