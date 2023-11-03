Несносный чип: цены на флагманские видеокарты в РФ могут вырасти на 15%

Цены на флагманские видеокарты могут вырасти на 15%, рассказали «Известиям» участники рынка. Это связано с тем, что США запретили ввоз топовой видеокарты RTX 4090 в Китай, страны СНГ и Ближнего Востока — популярные у ритейлеров каналы для закупок по параллельному импорту.