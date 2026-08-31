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Силуанов назвал на G20 два ключевых вызова для международной экономики

Силуанов назвал на G20 два ключевых вызова для международной экономики

t.me/Минфин России Рост госдолга и геополитическая фрагментация стали двумя ключевыми вызовами для мировой экономики.

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