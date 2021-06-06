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Деньги есть, проекты тоже есть: депутат Дмитриева похвалила ПМЭФ и Шнурова

Деньги есть, проекты тоже есть: депутат Дмитриева похвалила ПМЭФ и Шнурова

Депутат петербургского Заксобрания Оксана Дмитриева, принявшая участие в Петербургском экономическом форуме, считает, что после двухгодичного перерыва мероприятие удалось, а участие в мероприятии некоторых медийных персонажей сделало ПМЭФ-2021 ярче.

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