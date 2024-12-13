Сегодня пятница, 13-е. Но уральцы не боятся

Сегодня пятница, 13-е, – сочетание, в культуре ставшее чем-то зловещим. Как пояснил «Новому Дню» психолог Виктор Семенов, существуют соответствующие расстройства: трискайдекафобия – боязнь числа 13 и параскаведекатриафобией – боязнь пятницы, 13-го.
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