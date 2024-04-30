Кэти Вуд подтвердила свой долгосрочный прогноз по Ethereum

Генеральный директор инвестиционной корпорации Ark Invest, Кэти Вуд, известная своей оптимистичной позицией по отношению к криптовалютам, еще раз подтвердила свой долгосрочный прогноз относительно криптовалюты Ethereum в социальных сетях.
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