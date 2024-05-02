МИД Филиппин выразил протест Китаю по инциденту в Южно-Китайском море

Министерство иностранных дел Филиппин вызвало заместителя главы китайской дипмиссии в Маниле Чжоу Чжи Юн в связи с очередным столкновением кораблей береговой охраны двух стран в Южно-Китайском море 30 апреля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии