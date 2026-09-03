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Затраты на защиту объектов от атак украинских БПЛА не отразятся на ценах — Новак

Затраты на защиту объектов от атак украинских БПЛА не отразятся на ценах — Новак

Российские компании будут ремонтировать пострадавшие в ходе атак украинских беспилотников объекты за свой счет, это не отразится на конечном потребителе, заявил вице-премьер России Александр Новак на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

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