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«Когда готовишься лететь на "Союзе", то сдаешь порядка 150 экзаменов, а на Crew Dragon — не больше 10», — космонавт рассказал о разнице в полётах на двух кораблях

«Когда готовишься лететь на "Союзе", то сдаешь порядка 150 экзаменов, а на Crew Dragon — не больше 10», — космонавт рассказал о разнице в полётах на двух кораблях

Космонавт Олег Артемьев, который готовится в 2026 году полететь на американском корабле Crew Dragon (миссия Crew-12), рассказал, что система подготовки к полету на космическом корабле «Союз» гораздо сложнее и серьезнее.

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