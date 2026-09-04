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Сафонова уничтожают после поражения от «Монако» Головина: «Возвращайся на скамейку запасных»

Сафонова уничтожают после поражения от «Монако» Головина: «Возвращайся на скамейку запасных»

Снова два пропущенных.«ПСЖ» уступил «Монако» в третьем туре Лиги 1 (1:2), продлив серию без побед до четырех матчей во всех турнирах.

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