Гений чистой красоты: тест RT о музах русских литераторов

Возлюбленные и подруги, жёны, роковые женщины, добродетельные матери и недоступные красавицы — рядом с русскими литераторами находились разные женщины, но все они оказали большое влияние как на их жизнь, так и на творчество.
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