Я сказала знакомой правду, почему она не может найти себе мужчину. А она обиделась

Поиски второй половинки - сложная тема. Тут дело не только в том, чтобы сойтись характерами. Иногда кому-то просто везет встретить своего человека еще в школе или университете, а кто-то остается в активном поиске дольше.
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