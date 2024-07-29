Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Я сказала знакомой правду, почему она не может найти себе мужчину. А она обиделась

Я сказала знакомой правду, почему она не может найти себе мужчину. А она обиделась

Поиски второй половинки - сложная тема. Тут дело не только в том, чтобы сойтись характерами. Иногда кому-то просто везет встретить своего человека еще в школе или университете, а кто-то остается в активном поиске дольше.

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