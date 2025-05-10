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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бивол – о мотивации: «Есть глобальная – реализовать себя как мужчину»

«Моя мотивация – реализовать внутренний потенциал. Как это сделать? Например: выиграть бой против Артура Бетербиева.

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