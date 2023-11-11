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Копеечка - Объявления Донбасса

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Выполним качественный ремонт бытовых холодильников - Луганск - Договорная

Выполним качественный ремонт бытовых холодильников - Луганск - Договорная

Выполним качественный ремонт бытовых холодильников (импортных и отечественных) у Вас дома. Замена мотор-компрессора, испарителя (холодильная-морозильная камера), заправка фреоном (хладоном, хладогентом), замена реле, и прочий ремонт(работы).

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