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Какой двигатель стоит на Jaecoo J8

Какой двигатель стоит на Jaecoo J8? Каким движком оснащен автомобиль Jaecoo J8? Основные характеристики силового агрегата, установленного на Jaecoo J8 Тех.

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