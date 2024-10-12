Превью финала Wuhan Open 2024

В финале турнира Wuhan Open 2024 схлестнутся два китайских снукериста Сяо Годун и Сы Цзяхой, сообщает SnookerHQ Сяо Годун – Сы Цзяхой (фото: SnookerHQ)Все Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица Квалификация - результаты Wuhan Open 2024.
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