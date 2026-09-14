В Рязани ряд улиц остался без света

Оказались обесточены следующие улицы: 2 Линия, 3 Линия, 4 Линия, 7 Линия, 14 Линия, Ленинского Комсомола, Осипенко 4-й проезд, Осипенко 5-й проезд, Осипенко 6-й проезд, Осипенко 7-й проезд, Островского, Стройкова, Гагарина, Татарская, Дзержинского, Пушкина.
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