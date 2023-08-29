«Незаконное вооружённое формирование»: Депутат Госдумы генерал Соболев высказался о будущем ЧВК «Вагнер»

Traveller Сколько гадостей лизоблюды вылили на Пригожина, когда он сдавал оружие всяким шойгам и херасимовым. Мол, у него осталось АЖ 2 500 тонн снарядов. И невдомёк было домохозяйкам, что за ОДИН день Вагнер при взятии Артёмовска тратил до 3 000 (три тысячи) тонн снарядов. Зато шойги, херасимовы и такие "соболевы" могут спать споконо - рейдерский захват Вагнера произошёл,более никто не будет оттенять "великих полководцев в парадных мундирах "Садовокольцевого военного округа". Ну и до кучи сплавили в тень Суровикина. Ибо не фиг!!!

Игорь Василевский К сожалению некоторых, на с МО подписалось очень немного. А ведь в Вагнере работала элита сухопутных войск. Элита спецподготовленных парней... Но Африку то никто не отменял. И этот енерал туда ведь поработать не поедет... Жарко ибо там...