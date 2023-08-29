ЧВК "Вагнер" является незаконным вооруженным формированием, в России не должно существовать таких организаций.
«Незаконное вооружённое формирование»: Депутат Госдумы генерал Соболев высказался о будущем ЧВК «Вагнер»
Комментарии
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Traveller
Сколько гадостей лизоблюды вылили на Пригожина, когда он сдавал оружие всяким шойгам и херасимовым. Мол, у него осталось АЖ 2 500 тонн снарядов. И невдомёк было домохозяйкам, что за ОДИН день Вагнер при взятии Артёмовска тратил до 3 000 (три тысячи) тонн снарядов. Зато шойги, херасимовы и такие "соболевы" могут спать споконо - рейдерский захват Вагнера произошёл,более никто не будет оттенять "великих полководцев в парадных мундирах "Садовокольцевого военного округа". Ну и до кучи сплавили в тень Суровикина. Ибо не фиг!!!
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45 мин.
Игорь Василевский
К сожалению некоторых, на с МО подписалось очень немного. А ведь в Вагнере работала элита сухопутных войск. Элита спецподготовленных парней... Но Африку то никто не отменял. И этот енерал туда ведь поработать не поедет... Жарко ибо там...
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10 мин.
Андрей Павлов
"Расформировать..." Что за чушь! У этого анарала что, есть много таких подразделений в несколько тысяч человек, притетых друг другу, спаянных совместной боевой деятельностью и имеющих колоссальный боевой опыт в различных точках земного шара? Не рота спецназа, а почти готовая армия? Ребята сложные, ну так работайте с ними! Оторвите зады от уютных генеральских кресел, и работайте! Чтобы расформировать не надо быть генералом, с этим любой думак справится.
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3 мин.
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