СМИ. Актуальные новости - здесь

107 783 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tetelewaft
    Добрый день, с 29 августа открыт набор в новый проект от Тинькова, там вы научитесь работать удаленно и хорошо зараба...Почему американцы...
  • Александр Лесков
    Да  этих  прозападных  диверсантов-чинуш  прозападного  склада  ума  требуется  гнать  вон  из  всех  властных  струк..."Очередная диверс...
  • Андрей Павлов
    "Расформировать..." Что за чушь! У этого анарала что, есть много таких подразделений в несколько тысяч человек, прите...«Незаконное воору...

«Незаконное вооружённое формирование»: Депутат Госдумы генерал Соболев высказался о будущем ЧВК «Вагнер»

«Незаконное вооружённое формирование»: Депутат Госдумы генерал Соболев высказался о будущем ЧВК «Вагнер»

ЧВК "Вагнер" является незаконным вооруженным формированием, в России не должно существовать таких организаций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Traveller
Сколько гадостей лизоблюды вылили на Пригожина, когда он сдавал оружие всяким шойгам и херасимовым. Мол, у него осталось АЖ 2 500 тонн снарядов. И невдомёк было домохозяйкам, что за ОДИН день Вагнер при взятии Артёмовска тратил до 3 000 (три тысячи) тонн снарядов. Зато шойги, херасимовы и такие &quot;соболевы&quot; могут спать споконо - рейдерский захват Вагнера произошёл,более никто не будет оттенять &quot;великих полководцев в парадных мундирах &quot;Садовокольцевого военного округа&quot;. Ну и до кучи сплавили в тень Суровикина. Ибо не фиг!!!
Ответить
45 мин.
Игорь Василевский
К сожалению некоторых, на с МО подписалось очень немного. А ведь в Вагнере работала элита сухопутных войск. Элита спецподготовленных парней... Но Африку то никто не отменял. И этот енерал туда ведь поработать не поедет... Жарко ибо там...
Ответить
10 мин.
Андрей Павлов
&quot;Расформировать...&quot; Что за чушь! У этого анарала что, есть много таких подразделений в несколько тысяч человек, притетых друг другу, спаянных совместной боевой деятельностью и имеющих колоссальный боевой опыт в различных точках земного шара? Не рота спецназа, а почти готовая армия? Ребята сложные, ну так работайте с ними! Оторвите зады от уютных генеральских кресел, и работайте! Чтобы расформировать не надо быть генералом, с этим любой думак справится.
Ответить
3 мин.

Картина дня

наверх