ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

443 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Про самолёт всё понятно, что с ракетами?Срочно! Сбит истр...
  • Виктор Мальцев
    огромные у нмз потери , в войска набирают из под палки через 2 дня отправляют на фрони, так почему у нас с хорошо обу...Огромные потери В...
  • Вад Кук
    Посадите уже хоть кого-нибудь чтобы мозги включить у новых , а то все думают что простят как на выборахСколько еще таких...

Спорные заявления Трампа: от Панамы до Гренландии — что дальше?

Спорные заявления Трампа: от Панамы до Гренландии — что дальше?

Он поздравил с Рождеством "замечательных солдат Китая", незаконно, по его словам, эксплуатирующих Панамский канал, при этом напомнив о затратах США на его "ремонт" и потерях американских жизней во время строительства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх