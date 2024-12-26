Спорные заявления Трампа: от Панамы до Гренландии — что дальше?

Он поздравил с Рождеством "замечательных солдат Китая", незаконно, по его словам, эксплуатирующих Панамский канал, при этом напомнив о затратах США на его "ремонт" и потерях американских жизней во время строительства.
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