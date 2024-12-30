Полярные сияния могут вспыхнуть в новогоднюю ночь из-за взрывов на Солнце

На Солнце фиксируется один из самых сильных всплесков активности в текущем году. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
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