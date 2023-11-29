Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Лучший день для акций GameStop с января 2021 года

Лучший день для акций GameStop с января 2021 года

Опционы на акции GameStop, американского владельца сети магазинов видеоигр и игровой электроники, пользуются огромных спросом, поскольку трейдеры делают ставку на то, что акции компании вырастут на 50% чуть больше чем за неделю, пишет Bloomberg.

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