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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Каким женщинам будут платить по двести тысяч рублей за рождение детей

Депутаты решили омолодить матерей. Депутаты Госдумы предложили законопроект о выплате женщинам пособия в размере 200 тысяч рублей за каждого ребенка, который родится до достижения ими 25-летнего возраста.

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