Сейчас в застой бы вернуться, чем жить в постоянном росте

ЕБ

Евгений Бут

Ты лучше подними вопрос в прибалтийской стране о нетрадиционной ориентации! Лесби Гомо Бисексуал Трансвестит, что это за болезнь такая, или сам к букве Г относишься и готов свой зад на американский флаг порвать? Вот там и вещай на Европу, а СССР не трогай!