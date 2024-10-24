Так пишут люди в комментариях, может быть раньше и трава была зеленее, но большинство вспоминают времена Брежнева с теплотой.
Сейчас в застой бы вернуться, чем жить в постоянном росте
Комментарии
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ЕБ
Евгений Бут
Ты лучше подними вопрос в прибалтийской стране о нетрадиционной ориентации! Лесби Гомо Бисексуал Трансвестит, что это за болезнь такая, или сам к букве Г относишься и готов свой зад на американский флаг порвать? Вот там и вещай на Европу, а СССР не трогай!
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1 час.
Владимир Петров
Пойду спать. Завтра 5 лет со дня смерти бати - поеду на кладбище, цветочки возложу, приберусь. Водочки попью.
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1 час.
Владимир Петров
С этим всё в ажуре: президент Ринкевич - открытый педераст. Недавно руку сломал, упав с велосипеда. С великом не справляется, а страной рулит... Чао, Женёк!
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1 час.
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