Медвежий угол
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Медвежий угол

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Сейчас в застой бы вернуться, чем жить в постоянном росте

Сейчас в застой бы вернуться, чем жить в постоянном росте

Так пишут люди в комментариях, может быть раньше и трава была зеленее, но большинство вспоминают времена Брежнева с теплотой.

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Комментарии
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ЕБ
Евгений Бут
Ты лучше подними вопрос в прибалтийской стране о нетрадиционной ориентации! Лесби Гомо Бисексуал Трансвестит, что это за болезнь такая, или сам к букве Г относишься и готов свой зад на американский флаг порвать? Вот там и вещай на Европу, а СССР не трогай!
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