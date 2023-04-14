Президент Кубы Мигель Диас-Канель: в создании конфликта на Украине виновато правительство США

Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил США в возникновении конфликта на Украине. Кубинский лидер заявил, что американское правительство исказило первопричину украинского кризиса и за счет своей медийной мощи возбудило чувство презрения к России.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил США в возникновении конфликта на Украине. Кубинский лидер заявил, что американское правительство исказило первопричину украинского кризиса и за счет своей медийной мощи возбудило чувство презрения к России.
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