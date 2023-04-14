Аргументы недели

98 618 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Макеев
    Отрадно! Бьём иностранных и украинских нацистов не одиночными системами, а целыми батареями по площадям высокоточными...Вооруженные силы ...
  • саша дмитренко
    сколько  можно  этот  бред повторять??? а продвижение  ордена  остановил  союз  невского  с монголами!!!18 апреля - День ...
  • Стас Гулинов
    Факт. Не понятно. В Карабахе древнейшие православные храмы. За это они и воевали. Не понятно(((Пашинян: мир с Аз...

Президент Кубы Мигель Диас-Канель: в создании конфликта на Украине виновато правительство США

Президент Кубы Мигель Диас-Канель: в создании конфликта на Украине виновато правительство США

Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил США в возникновении конфликта на Украине. Кубинский лидер заявил, что американское правительство исказило первопричину украинского кризиса и за счет своей медийной мощи возбудило чувство презрения к России.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх