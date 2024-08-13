Минобороны заключило контракт на поставку ракет для «Искандеров»

Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» поставит квазибаллистические ракеты 9М723-2ФЗ для оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» Министерству обороны России.
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