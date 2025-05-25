Политолог Дудчак: правящая элита Украины начала борьбу за ресурсы

У правящей украинской элиты сокращаются источники доходов, поэтому усиливается внутренняя борьба. Таким мнением с РИА Новости поделился политолог Александр Дудчак, комментируя новости о ликвидации Андрей Портнова, который был советником экс-президента Украины Виктора Януковича.
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