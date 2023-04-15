Слово и дело

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Нефролог Портер назвал два самых опасных овоща для здоровья почек

Нефролог Портер назвал два самых опасных овоща для здоровья почек

Согласно статистике, каждый десятый житель Земли сталкивается с проблемой камней в почках. Самые опасные для здоровья этого органа овощи назвал нефролог клиники Майо Иван Портер.

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