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Политика как она есть

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Планета-невидимка и пузыри гамма-лучей: необъяснимые открытия в космосе

Планета-невидимка и пузыри гамма-лучей: необъяснимые открытия в космосе

Действительно ли на краю Солнечной системы таится невидимая планета? Могут ли черные дыры рикошетить сквозь космос, как шары для бильярда? Чем дольше астрономы изучают космос, тем больше открытий и вопросов они находят.

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