Лабораторно подтвержден случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжают регистрироваться случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Лабораторно подтверждена еще одна инфекция – это мужчина из Николаевска-на-Амуре, который не был привит от этой опасной инфекции.
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