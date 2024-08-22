Венгрия заплатит больше за российскую нефть: Раскрыта новая схема поставок в ЕС

Венгерская государственная нефтяная компания MOL близка к завершению переговоров по созданию нового соглашения о защите российской сырой нефти после того, как Украина запретила ее главному партнеру, Лукойлу, использовать украинские трубопроводы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии