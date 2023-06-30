Во Владивостоке открылась выставка «наследника» Айвазовского

29 июня в малом зале Дома офицеров флота (ул. Светланская, 48) состоялось открытие памятной персональной выставки «Валерий Шиляев морю», приуроченной к 75-летию со дня рождения популярного российского художника-мариниста, сообщает PRIMPRESS.
29 июня в малом зале Дома офицеров флота (ул. Светланская, 48) состоялось открытие памятной персональной выставки «Валерий Шиляев морю», приуроченной к 75-летию со дня рождения популярного российского художника-мариниста, сообщает PRIMPRESS.
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