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Царьград

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Выпуск красной икры в России сократился в три раза: что будет с ценами

Выпуск красной икры в России сократился в три раза: что будет с ценами

Лосось подвел: производство красной икры в России упало до минимума за 20 лет.Любимый праздничный бутерброд к Новому году может стать "золотым".

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