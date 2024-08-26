Российский блогер-путешественник подсчитал стоимость мяса в Таиланде и сравнил ее с Россией

Таиланд продолжает радовать своих гостей низкими ценами на продукты питания. Российская путешественница, автор популярного блога "Мама на море" на платформе Zen рассказала о своем недавнем опыте шоппинга в одном из крупнейших супермаркетов страны - в городе Паттайя.